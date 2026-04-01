記者会見する「デジタル民主主義2030」の代表の鈴木健氏＝3月19日、東京都千代田区慶応大教授などが参加する民間団体が3月、インターネット上に広がる詐欺広告を根絶するため、一般ユーザーが疑わしい内容を通報できるサイト「ストップ詐欺広告」を開設した。将来的には報告された広告が詐欺かどうかを判定するだけでなく、集まったデータを分析し、具体的な対策案を政府などに提言することも目指す。運営する民間団体は「デジ