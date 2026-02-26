男子マラソンの大迫傑選手（34）が、2026年2月22日にインスタグラムを更新。絞った上半身を公開した。「ランナーの身体と思考は、正直でわがままで、本質的」3月1日に東京マラソン出場を控えた大迫選手。インスタグラムでは「本物が気品を生む」と英語でつづり、「ランナーの身体と思考は、正直でわがままで、本質的...」と投稿。引き締まった上半身をあらわにした写真を公開した。鎖骨のまわりや、左腕に入れたタトゥーも目立って