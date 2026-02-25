憧れの高性能セダンが500万円以下で手に入る？モータースポーツの知見を惜しみなく投入し、そのままサーキットに持ち込めるほどの高性能を誇るトヨタ「GRカローラ」。最新モデルの新車価格は568万円から598万円と、そのパフォーマンスを考えれば非常にコスパが良い本格スポーツカーといえます。最新4WDシステムとメーカー保証という絶対的な安心感を手に入れられる新車のGRカローラは、まさに国産スポーツカーの代表的モデルと