小説家の松原秀行さんが、2月18日に亡くなった。24日に講談社「青い鳥文庫」の公式サイトを通じて訃報を伝えた。【写真】『パスワード探偵団』松原秀行さん死去「青い鳥文庫」からメッセージサイトでは「青い鳥文庫で『パスワード探偵団』シリーズを書いてくださった松原秀行（まつばら・ひでゆき）先生が、2026年２月18日にお亡くなりになりました」と報告。「たくさんの子どもたちに長いあいだ読まれてきた松原先生の作