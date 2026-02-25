2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年8月24日）*****「異端のピアニスト」と呼ばれる角野隼斗さん（29歳）は、目が離せない存在だ。難関私立の開成（中学・高校）に進学、現役で理系の最高峰である東京大学理科一類に入学。同大学院に進み情報理工学系研究科創造情報学を専攻して修了。研究者になる道もあったが、クラシックピア