ÅÄÃæÊË¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¡Ê1-1¡Ë¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍMF¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTHE LEEDS PRESS¡×¤¬¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨ÃÏ¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥ê