¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¡Ê1-1¡Ë¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍMF¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTHE LEEDS PRESS¡×¤¬¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Á°È¾ÃæÈ×¤Ë¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ï¤Î¸«»ö¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇÀèÀ©¡£½ªÈ×¤Ë¥¿¥ß¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦³Ê¾å¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¼«¿®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ãÆ®¤ÎºÇÃæ¡¢ÅÄÃæ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¹¤éÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î½øÎó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤é4Áª¼ê¤¬ÅÄÃæ¤è¤ê¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤¬¤â¤Ï¤ä¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÃæÈ×Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÅÄÃæ¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ²Æ¤ÎÂàÃÄ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ÏÌÀÇò¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò4¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë