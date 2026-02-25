2026年2月22日、神奈川・ぴあアリーナMM。あの巨大アリーナが、一夜限りの“怪しい酒場”に姿を変えた。スカパー!が仕掛けた新感覚イベント『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』である。都市伝説、謎解き、そしてドラマ的ストーリー。その全てを一つの空間に詰め込むというチャレンジングな試みで、都市伝説系YouTuberとして人気を集めるたっくー、コヤッキー、シークエンスはやともの3人が出演。演出にはワイテルズのNak