（嘉義中央社）南部・嘉義市中心部の噴水ロータリーに設置されている、日本統治時代の1931（昭和6）年に行われた夏の甲子園で嘉義農林学校（嘉農、現・嘉義大学）を準優勝に導いた野球部のエース、呉明捷氏の像が、修復される見込みとなった。嘉義市政府が23日、明らかにした。像は一時的に撤去されるものの、今年7月に現在地で「再登板」する予定だとしている。嘉農野球部の物語は「KANO1931海の向こうの甲子園」のタイトルで映