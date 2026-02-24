横浜市役所（資料写真）横浜市は２４日、市内に住む２０代男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市保健所によると、男性は１６、１８、２０日に発疹や発熱などの症状で医療機関を受診し、２４日に陽性が判明した。現在は入院中だが、快方に向かっているという。男性は周囲に感染させる可能性のある１２、１３日にＪＲ鶴見線を利用し、１２日に「サイゼリヤフォルテ森永橋店」