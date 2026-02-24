相手の内面と外見、恋愛ではどちらを重視しますか。ソニー生命保険が実施した「47都道府県別 生活意識調査2025-26年版（恋愛・家族編）」によると、恋愛相手に求めるものは都道府県によって傾向が見られました。また、交際中の相手に対しては、つくすタイプが多い栃木県や佐賀県、自由気ままなタイプが多い徳島県や広島県・宮崎県など恋愛スタイルの違いが浮き彫りになりました。



この調査は、ソニー生命保険が2025年10月、全国の20歳から59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象にインターネットで実施しました。



恋愛で相手に求めるものとして、「内面の良さ」と「外見の良さ」のどちらを重視するかを聞きました。「内面の良さ」を重視すると答えた人の割合が最も高かったのは、男性では栃木県と富山県（いずれも52.0％）、女性では奈良県（74.0％）でした。なお、「内面の良さ」を重視する人の全国平均は39.8％でした。



「外見の良さ」を重視する人が最も多いのは、男女ともに徳島県（男性42.0％、女性36.0％）。男性では、2位が秋田県・愛知県・大阪府（30.0％）、5位が滋賀県（28.0％）。女性では、青森県・宮城県・秋田県・埼玉県・石川県・福井県・山口県が同率2位（いずれも18.0％）で並びました。



尽くす恋愛？自由な恋愛？県民性の違いとは？

交際相手への接し方について、自分は「相手に尽くすタイプ」か「自由気ままなタイプ」かを選んでもらいました。



「相手に尽くすタイプ」を選んだ人が最も多かったのは、男性が栃木県（44.0％）、女性は佐賀県（54.0％）でした。



男性の2位は山形県・奈良県・大分県（42.0％）、5位が福井県（40.0％）。女性は、2位が新潟県（52.0％）、3位島根県（50.0％）、4位山形県（48.0％）でした。「相手に尽くすタイプ」と答えた人の全国平均は、男性が31.7％、女性が37.7％です。



「自由気ままなタイプ」と答えた人が最も多かったのは、男性が徳島県（42.0％）、女性は広島県と宮崎県（いずれも36.0％）でした。男性の2位は宮崎県（36.0％）、3位が富山県・広島県（34.0％）、4位は愛媛県（30.0％）です。女性は秋田県・富山県・福井県・兵庫県が同率3位（32.0％）で並びました。



「自由気ままなタイプ」と答えた人の全国平均は、男性が22.3％、女性が24.6％。女性で1位の宮崎県と広島県は、それぞれ男性の2位と3位にランクインするなど、男女である程度一致する傾向も見られました。



恋愛で「内面を重視する」と答えた男性が最も多かった栃木県は、「相手に尽くすタイプ」の割合も全国1位。「外見を重視する」と答えた男性が最も多かった徳島県は、「自由気ままなタイプ」の割合も全国最多でした。



今回の調査で、内面を重視する人が多い都道府県は「尽くすタイプ」と答えた人が多く、外見を重視する割合が高い県民は、「自由気まま」と答えた人も多い傾向が見られます。調査結果から、恋愛観に地域差があるとともに、恋愛で求める条件と相手との付き合い方に関連がある点が明らかとなりました。



【出典】ソニー生命調べ／＜47都道府県別 生活意識調査2025-26年版＞