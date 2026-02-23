22日夜、埼玉県朝霞市で、80代の女性がひき逃げされその後、死亡した事件で、配送業の31歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、越谷市に住む配送業の大里明日香容疑者（31）です。警察によりますと、大里容疑者は22日午後9時20分ごろ、朝霞市根岸台で、軽ワゴン車を運転していたところ、近くに住む船本幸子さん（81）に衝突し、逃走した疑いが持たれています。船本さんは、頭などを強く打ち、23日午前に死亡が確認されました。