トヨタのプリウスはアメリカで長年にわたり高い人気を誇っている。だが発売当初は、同価格のガソリン車よりも走り、快適性、安全性において劣っているとされた。それがなぜベストセラーカーとなったのか。アメリカの行動経済学者、ウリ・ニーズィーによる『インセンティブが人を動かす』（訳：児島修、河出書房新社）より、一部を紹介する――。トヨタ プリウス（写真＝TTTNIS／PD-self／Wikimedia Commons）■性能は「粗悪」でも