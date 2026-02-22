2月21日、22日に神奈川・パシフィコ横浜で開催中の日本最大級のクラシックモーターショー『Nostalgic 2days 2026』（ノスタルジック2デイズ）。日産『スカイライン』、トヨタ『2000GT』など旧車市場でも人気の車が並ぶなか、あまり見慣れない車が3台止まったブースに、ひっきりなしに人が訪れた。【写真多数】30年経過しても古臭さを感じない先進的デザイン×重厚感あふれる内装… スバル“幻の名車”内外装全部見せ＜Nostalgic