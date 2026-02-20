【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が2月19日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の動画を公開した。【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「肉体美がすごすぎる」鍛え上げられた上裸姿◆榎田一王、トレーニング動画公開榎田はトレーニング中の動画を投稿。タンクトップ姿で腕立てや上裸姿でディップス