「今日好き」高校ボディビル日本一・榎田一王、トレーニング中の上裸姿に注目集まる「破壊力抜群」「肉体美がすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が2月19日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の動画を公開した。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「肉体美がすごすぎる」鍛え上げられた上裸姿
榎田はトレーニング中の動画を投稿。タンクトップ姿で腕立てや上裸姿でディップスと呼ばれる胸のトレーニングをしており、引き締まった美しい肉体が際立っている。
この投稿にファンからは「トレーニング中カッコ良すぎる」「ビジュ最高」「肉体美がすごすぎる」「上裸の破壊力抜群」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榎田一王、トレーニング動画公開
◆榎田一王のトレーニング姿が話題
