ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。SP5位で中立選手（AIN）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシアンは最終グループで滑走。4回転ジャンプを冒頭に入れる予定となっている。72.89点で5位とメダルを狙える位置にいる18歳のペトロシアン。五輪公式サイトが掲出した予定の演技構成では、冒頭に「Quad Toeloop」と表示されている。大技4