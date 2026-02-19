防空システム「パトリオット」を背に演説するウクライナのゼレンスキー大統領＝2024年6月、ドイツ北東部（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】欧州からウクライナへの軍事支援が激増している。和平実現へウクライナに圧力をかけたいトランプ米政権は昨年3月、軍事援助停止を表明。2022年のロシアの侵攻開始以来、年300億ユーロ（約5兆4900億円）を超える規模だった支援の約半分が消えた。欧州諸国は支援額を約7割増やして穴を埋めた