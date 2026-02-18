この投稿をInstagramで見る 鷲見玲奈(すみれいな)(@sumi__reina)がシェアした投稿フリーアナウンサーの鷲見玲奈アナウンサーが2月16日、自身のInstagramを更新。ファッションイベントに出演した際のオフショットを公開し、注目を集めている。鷲見アナは「TGCあいち・なごや、ありがとうございました！」とつづり、15日に愛知・IGアリーナで開催されたファッションイベント「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・な