阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）のぶっちゃけ対談の第２回は、互いにプロで培った技術論を交わした。新庄監督は紙にメモしてきたことを大先輩にぶつけ、采配や指導へヒントを得た様子だった。◇◇（突然、新庄監督がポケットから紙を出して、自ら書いたメモを取り出して確認し始める）日本ハム・新庄監督（以下、新庄）「岡田さん！僕、聞きたいことがあって。無死一