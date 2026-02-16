ザギトワの愛犬・マサルの今ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が続いている中、2018年平昌五輪でフィギュアスケート女子の金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ（ロシア）がSNSを更新。秋田犬の「マサル」の誕生日を祝福した。ザギトワは15歳で平昌五輪の金メダルを獲得。その前に滞在した日本で秋田犬に一目惚れし、その縁で秋田犬保存会からメス犬が贈られ、勝利を意味する「マサル」と名付けられた。8歳の誕生日を迎えたよ