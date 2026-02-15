タレント・モデルの山崎あみ（29）が、3月2日発売のグラビア雑誌「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社）に登場する。 【写真】すっごい形！大胆衣装からは自慢のマシュマロも 山崎は久石譲などを排出した国立音楽大出身。在学中には、情報番組「ズームイン!!サタデー」（日本テレビ系）にお天気キャスターとして出演していた。その美貌と170cmというスタイルの良さを生かし、グラビアやモデ