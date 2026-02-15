「東京ディズニーランド」と「東京ディズニーシー」では首都圏在住者を対象に、平日の入園料が最大1,000円引きとなる「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売中です。利用期間は2026年4月6日から6月30日まで。期間中、東京ディズニーシーでは開園25周年のアニバーサリーイベント、東京ディズニーランドでは映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペを主役にした「ディズニー・パルパルーザ」スペシャルイベントなど見逃