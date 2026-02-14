水産庁は停船命令に従わず逃走したとして現行犯逮捕した中国漁船の船長を釈放したと明らかにしました。水産庁は、おととい、長崎県沖の日本の排他的経済水域内で停船命令に従わず逃走したとして、中国漁船を拿捕し、船長のチォン・ニエンリー容疑者を漁業主権法違反の疑いで現行犯逮捕しました。水産庁によりますと、福岡にある中国総領事館が担保金の支払いを保証する書面を提出したため、きのう夜に、容疑者を福岡に移送中の取締