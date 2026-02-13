社員を使い潰すことしか考えていないようなブラック企業が、かつて数多く存在していた。令和の感覚では、さっさと辞めて転職すればいいと思うだろうが、「ここ以外に働ける場所はない」と思い込まされ、転職の機会を奪われてしまうのだ。福岡県の40代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、かつて独身時代に勤務していた広告代理店での壮絶な体験を寄せた。この女性曰く、そこは「トンデモ鬼畜」なブラック企業だった。週休1