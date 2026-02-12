2026年の新作ドライバーで注目を集めているのが、“異素材”フェース。テーラーメイドのカーボンフェースに加えて、キャロウェイやミズノも異素材を使ったフェースで勝負に出た。この流れをQPこと関雅史はどう見ている？【写真】『Qi4D』『QUANTUM』……最新ドライバーの初速をガチ診断◇◇◇各社良いトライをしていると感じます。まず、テーラーメイドについてお話すると、これだけカーボンに注力しているのは、先を見越して