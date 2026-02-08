衆議院選挙熊本3区で当選確実となった自民党前職の坂本哲志候補の喜びの声は以下の通りです。※すべての言葉を掲載 【写真を見る】＜喜びの声＞衆議院選挙 熊本3区 当選確実 坂本哲志候補 特に今日は朝から雪が舞う、厳しい厳しい朝でした。夕方になっても、その寒さは同じでありました。にもかかわらず、こうやって、ご参加をいただきました。 そのほかにも色々な形で、夕方、私の方に電話をかけていただく方々もいらっしゃ