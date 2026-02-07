【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−3 サンフレッチェ広島（2月6日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】衝撃的な「爆速の裏抜け」V・ファーレン長崎のFWノーマン・キャンベルが、爆速の裏抜けからアシスト。圧倒的なスピードに解説者やファンが衝撃を受けている。2月6日に秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が開幕し、地域リーグラウンドWESTで8年ぶりにトップリーグを戦う