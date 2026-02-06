ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子・１次リーグ、日本３−２フランス」（６日、ミラノ・ロー・アリーナ）初の４強入り＆メダル獲得を目指す世界ランキング８位の女子日本代表「スマイルジャパン」が、今大会初戦で同１５位のフランスに競り勝ち、白星発進した。１−１の最終第３Ｐ１６分３０秒に勝ち越し点を奪った。伊藤麻琴（トヨタシグナス）がパックを高く浮かせるハイショットを放ち、ゴール左上に決め、２