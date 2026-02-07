©ABCテレビ 高校生が２人1組で花をいけ、その出来栄えを競う「全国高校生花いけバトル」。何をどういけるかは２人の自由で、審査員と観客が勝敗を決定します。制限時間はわずか５分の真剣勝負。この大会に挑む大阪府立園芸高等学校華道部２年生の荒川夏音さんと３年生の妹尾菜々海さんに密着します。 池田市にある大阪府立園芸高等学校は創立110年。農業系の３学科を設置し、実験や実習を中心とした専門の授業を行っていま