レオパル2を投入してロシア軍陣地を攻撃ウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」は2026年2月3日、レオパルト2主力戦車がロシア軍を撃退する様子を捉えた映像を公開しました。【動画】や、やはり戦車は脅威…これが、砲撃で陣地を破壊するレオパルト2です映像によると、ドネツク州フリシネでロシア軍の機械化攻撃が失敗した後、周辺に陣地を構築して持久戦に持ち込もうとしていた部隊を、第155独立機械化旅団と隣接部隊が