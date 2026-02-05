「毛穴パテ職人」から、毛穴悩みにピンポイントでアプローチする毛穴隠し特化型の部分用下地「毛穴隠しスティック」が、2026年2月3日より発売となった。■頑固な凸凹・開き毛穴をカバー「サナ 毛穴パテ職人 毛穴隠しスティック」は、普段のベースメイクでは隠しきれない凸凹毛穴や開き毛穴に着目して開発された、部分用スティック下地。ひと塗りで毛穴の凹凸をフラットに整え、ベースメイクを邪魔せず、毛穴だけをつるんとカバーし