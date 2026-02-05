台湾の半導体大手TSMCの魏哲家CEOは5日午前11時から、高市総理と官邸で面会し、熊本県菊陽町に建設中の熊本第2工場で、3ナノメートルの最先端半導体を量産する計画を伝えたと明らかにしました。 ※ナノ＝10億分の1 3ナノメートルの半導体は、主にAIやスマートフォン技術への活用が期待されていて、実現すれば国内で初めての拠点となります。