9年ぶりの全面刷新でディーゼル廃止！2026年にはさまざまな新型車が登場しますが、その中でも特に注目される車種がマツダ「CX-5」です。新型CX-5は、2025年7月に欧州で初公開され、2026年中に国内で発売される予定となっています。そこで、マツダの販売店に今後のスケジュールについて問い合わせてみると、「現行CX-5の生産は、ガソリンモデルが2026年3月、ディーゼルモデルが6月に終了します。新型が登場するのはそれ以降です