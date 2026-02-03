女優の浜辺美波（25歳）が、2月2日に公開された「世界まる見え！テレビ特捜部」公式SNSの動画に出演。「やりすぎだと言われる癖」について語った。映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺と鈴木浩介が、宣伝を兼ねて番組ゲストとして登場。この日の放送テーマにちなみ「やりすぎだと言われる趣味・癖は？」という質問が飛ぶと、浜辺は「私は偏食気味なところがあって。このお仕事の期間、ずっと同じものを食べ続けないと