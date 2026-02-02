ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するモノグラム·アンプラントレザーを、今季らしいミルキーホワイトと幻想的なバイカラーで仕上げた新作ウィメンズバッグが登場しました。やわらかさと洗練を兼ね備えた色使いは、毎日のコーディネートに自然と溶け込みながら、確かな存在感を発揮。クラシックな魅力とモダンな感性が調和したラインナップは、大人の女性の装いを格上げしてくれます♡