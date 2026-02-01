食楽web 三重県伊勢市に本店を構え、伊勢参りとともに親しまれてきた名店『赤福』。同店の赤福餅は、長く伊勢土産の定番として親しまれているのは周知の通りです。 その赤福が2021年から新たに販売を始めた新名物「白餅黒餅」をご存知でしょうか？その名の通り、白小豆を使った白餅と、黒糖風味の黒餅の2つが詰められた一品です。 今回は、その「白餅黒餅」をお取り寄せしたので、その魅力をご紹介していきましょう。 「白餅黒