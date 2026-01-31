夫が年収500万円・妻が扶養内パートという家庭の場合、夫に万一のことがあった際、生活への影響が大きいため、遺族年金の金額はぜひ把握しておきたいところです。 また、万一に備えて、妻が正社員として働くべきか気になる人もいるでしょう。 本記事では、遺族年金の基本に触れたうえで、夫が年収500万円・妻が扶養内パートで年収100万円の家庭において、夫に万一のことが起こった際、遺された妻（子どもあ