志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の第4話が2月3日夜10時から放送予定です。【写真】花嫁姿が美しい…『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太