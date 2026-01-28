広島東洋カープに所属する羽月隆太郎選手がエトミデート、通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる薬物を使用した疑いで27日に逮捕された。 報道によると羽月選手は2025年12月半ばごろ、電子タバコのようなものでエトミデートを吸引した疑いが出ており、薬物および摂取のための器具が押収されたことが報道された。 現役野球選手による薬物使用事件はセンセーショナルに扱われ、各メディアで速報扱いで報じられた