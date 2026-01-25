冬はノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する季節です。今年に入ってからも、飲食店や高齢者施設などではノロウイルスによる集団食中毒が相次いで確認されており、SNS上では「怖い」「ノロウイルスやばい。これはきつい」などの声が上がっています。【要注意】カキだけじゃない！これが「ノロウイルス」食中毒になりやすい“要注意食材”ですところで、「カキを食べるとノロウイルスに感染しやすい」といわれていますが、