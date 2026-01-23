メニューが気になって……下町にある居酒屋から一人の女性が出てきた。文字プリントの入ったオーバーサイズのアウターにピンクのジャージ。スマホをぶら下げ、腕組みして歩く、いかにも地元のヤンキーといった風情のこの女性は……俳優の橋本環奈（26）だった。１月中旬のこの日、東京・江東区の繁華街で月９ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の撮影が行われていたのだ。「実在した女性医師の半生をベースにした脚本家・根本ノ