1月19日、東京都千代田区にある神田明神が、公式Xを通じて注意喚起を行った。現在人気を集めている『うまくいく御守』がフリマサイトやオークションサイトに出品されていることを受け、《念のため、お願いです》と前置きしたうえで、《ネットオークションサイトへの御守の出品は固くお断りします》と出品を控えるよう呼びかけたのだ。【写真】午年ならでは…高額転売が相次いだ神田明神の御守馬のイラストが可愛いデザイン投稿