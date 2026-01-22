２０２４年１１月、山梨県北杜市小淵沢町の乗馬施設で、馬の餌やり体験をしていた当時４歳の女児が、馬に手の指をかみ切られた事故で、この施設を運営する４０歳代の男が安全管理を怠ったとして、昨年１２月、県警が業務上過失傷害の容疑で甲府地検に書類送検したことがわかった。手で直接の餌やりをさせていたことなどが過失にあたると判断したとみられる。複数の関係者によると、男は２４年１１月１８日、女児が馬へ餌をあげ