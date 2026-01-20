憧れの人と実際にそばで接してみると、想像とはまったく違う人物だった…そんな経験は誰しも一度はあるのではないでしょうか。漫画家・豊方一香さんが描いた『新人バイト研修』は、アパレル店を舞台に、新人スタッフと憧れの先輩の関係を描いた成長物語です。【漫画】新人バイト研修（全編を読む）物語は、「ここでバイトしたいんですっ！」とアルバイト面接で熱意をぶつける主人公・音無渚の姿から始まります。渚がこの店を志望し