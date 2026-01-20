憧れの人と実際にそばで接してみると、想像とはまったく違う人物だった…そんな経験は誰しも一度はあるのではないでしょうか。漫画家・豊方一香さんが描いた『新人バイト研修』は、アパレル店を舞台に、新人スタッフと憧れの先輩の関係を描いた成長物語です。



【漫画】新人バイト研修（全編を読む）

物語は、「ここでバイトしたいんですっ！」とアルバイト面接で熱意をぶつける主人公・音無渚の姿から始まります。渚がこの店を志望したきっかけは、数週間前に出会った店員・古谷麗奈の接客でした。



友人に服装を否定され傷付く渚に声をかけた麗奈は、試着した渚にヘアアレンジを施し、「その明るい笑顔がよくお似合いですよ」と優しく声をかけてくれたのです。その接客に感動した渚は、自分も誰かを笑顔にしたいと、この店で働くことを決意します。



無事に採用され、憧れの麗奈と再会した渚ですが、実際の彼女はサボり癖があり自由奔放な性格だったのです。理想とのギャップに戸惑いながらも、渚は懸命に接客に向き合います。



そんなある日、渚は誤って飲み物を客にかけてしまい深く落ち込みます。しかし店長への謝罪の場では、麗奈が「私のせいです」と、渚と一緒に頭を下げてくれました。その仕事帰りに立ち寄ったラーメン店で、こらえきれず涙を流す渚に対し、麗奈は自身がモデル活動で挫折を重ねてきた過去を打ち明けます。そして「気楽にやろ！失敗したっていいじゃん！」と渚を励まします。



ラーメンを食べて笑顔を取り戻した渚に、「やっぱり、渚ちゃんにはその明るい笑顔がよく似合うね」と、麗奈はあの時と同じ言葉をかけるのでした。後日、渚は客から「お姉さんの接客、ラフで好き」と高評価を受け、麗奈と共に自身の成長を実感します。



その瞬間、感動を演出するために麗奈は「感動のBGM流さないとね」と、なぜか店内に閉店の合図である「蛍の光」を流し始めます。さらに「客は早めに追い払わないと」と悪びれずに一言。「気楽の域超えてますよ！」とツッコむ渚の姿で、物語はコミカルに締めくくられます。



同作には「せっかく感動したのに蛍の光（笑）」や「なるほどなぁ…気張りすぎも良くねぇ、と…」などの声が寄せられています。



作者の豊方一香さんに同作について話を聞きました。



こんなゆるく働いていいんだ…！と衝撃を受けました

ー同作は豊方さんの体験談が元なのでしょうか？



そうですね、私のバイト経験をベースに作りました！1年半以上前に初めての担当編集さんと作った話で、等身大で想像しやすい主人公にしよう！という感じで考えていきました。



ー2人のキャラクターにはモデルがいるのでしょうか？



アパレルではないのですが、実際こういうサボり魔な先輩がいました！



初バイトで張り切ってた自分にとっては、こんなゆるく働いていいんだ…！と衝撃を受けました。



主人公の音無渚は自分にとって等身大なキャラクターですね。上手くやろうとすればするほど空回ってしまうような…笑



（海川 まこと／漫画収集家）