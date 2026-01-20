関西空港20日午前5時35分ごろ、台北発関西行きの格安航空会社（LCC）ジェットスター・ジャパン50便エアバスA320が、関西空港に緊急着陸した。国土交通省大阪航空局によると、乗客と乗員186人にけが人や体調不良を訴える人はいないという。ジェットスターなどによると、高知県室戸岬の南西約75キロの上空を飛行中、客室の与圧システムの不具合を示すメッセージが表示され、緊急事態を宣言した。同社が詳しい状況を調べている。