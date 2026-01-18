フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、現役時代に中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（48）がゲスト出演。MLBのカブス時代に遭った不可解なファンの対応を明かして笑いを誘った。この日は「プロ野球開幕SPどこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64