ベネズエラのカベジョ内相＝14日、カラカス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は17日、トランプ米政権が3日にベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束する数カ月前から、治安機関を統括するカベジョ内務・法務相と内通していたと報じた。攻撃後も接触が続いているという。実力者の抵抗を抑えることで攻撃後の混乱を防ぎ、秩序を維持する狙いだとみられる。カベジョ氏は故チャベス前大統領の側近。マドゥロ氏