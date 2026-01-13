ローソンは1月13日より、食べ物などを飲める形にした「飲む◯◯シリーズ」第31弾として、チルド飲料「飲む麻婆豆腐」(298円)を販売します。 ローソン「飲む麻婆豆腐」冷たいうえに”飲む”麻婆豆腐と、そのインパクトだけでも思わず二度見してしまう本商品!メディア向けの説明会にてひと足お先に開発背景をうかがったので、気になる味わいと共にレポートしていきます。○「飲む〇〇シリーズ」は今回で第31弾!同社の「飲む◯◯シリ